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Младенец скончался в США от коронавируса

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Фото: Depositphotos
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В американском штате Коннектикут от коронавируса скончался новорожденный малыш. Об этом 1 апреля сообщил в Twitter губернатор штата Нед Ламонт.

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По его словам, 6-недельный ребенок был госпитализирован без сознания в городе Хартфорд на прошлой неделе. Несмотря на старания врачей, младенец скончался.

«Анализы подтвердили, что у новорожденного был COVID-19. Мы считаем, что речь идет о смерти самого малолетнего ребенка из-за осложнений, связанных с COVID-19», — написал Ламонт.

К 1 апреля в Коннектикуте было зарегистрировано 3128 случаев заражения коронавирусом, 85 человек умерли.

США занимают первое место в мире по числу зараженных COVID-19. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего статистику заболеваемости, в Штатах заболели более 212 тыс. человек, скончались более 4 тыс.

Накануне британские врачи назвали опасные проявления COVID-19 у детей. Эксперты отметили, что чаще всего заболевание у несовершеннолетних протекает легче, чем у взрослых.

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