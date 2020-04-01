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Врачи назвали опасные проявления COVID-19 у детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Согласно исследованиям, чаще всего дети переносят COVID-19 легче взрослых. Тем не менее есть симптомы, которые должны насторожить родителей, пишет издание The Irish Timе 30 марта.

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По словам профессора-инфекциониста, педиатра Карины Батлер, дети также подвержены риску заражения коронавирусом, как и взрослые.

Однако по статистике у 96% зараженных детей COVID-19 протекает легко, у остальных есть осложнения либо критические последствия.

Симптомы заболевания у большинства детей такие же, как у взрослых: повышенная температура, кашель.

Тем не менее у некоторых встречаются неспецифические признаки, среди которых насморк, желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея и рвота.

Профессор Батлер призвала родителей немедленно обращаться к врачу также если у детей наблюдается затрудненное дыхание во время физической активности, вялость, сонливость и снижение употребления воды.

Ранее, 1 апреля, вирусолог Михаил Щелканов рассказал, что благодаря современным тест-системам диагностировать коронавирус можно за два–три дня до появления первых симптомов.

коронавирус

При этом в марте британские медики выявили необычный признак коронавируса, который фиксировался у многих заболевших COVID-19.

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