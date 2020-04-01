Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом

Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.

Специалисты провели эксперимент на сирийских золотистых хомяках, чей белок ACE2 схож с человеческим. Кроме того, считается, что именно через этот белок коронавирус проникает в организм.

После этого животным внедрялся SARS-COV-2. В первую неделю после заражения у хомяков наблюдались тяжелые симптомы COVID-19 – поражение легких, трахеи, иммунной системы и кишечника. Однако через семь дней некоторым грызунам становилось лучше, а в их организме вырабатывались антитела.

Затем ученые на основе крови переболевших делали сыворотку, которую переливали здоровым хомякам. После этого животных также заражали коронавирусом. Выяснилось, что в таком случае болезнь протекала намного легче.

«Если мы сделаем то же самое с людьми, введя плазму крови выздоровевших пациентов через вену, это может действительно помочь им восстановиться, снизив вирусную нагрузку», – отметил один из авторов исследования профессор Юэн Квок-юн.

В настоящее время ученые ждут разрешения на проведение эксперимента на людях.

31 марта сообщалось, что российские ученые из Сколково нашли способ уничтожить вирусы. Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием против коронавируса SARS-CoV-2.