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Вирусолог рассказал о возможности обнаружить COVID-19 до первых симптомов

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Благодаря современным тест-системам диагностировать коронавирус можно за два–три дня до появления первых симптомов, сообщил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

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По его словам, надежно выявить возбудителя заболевания можно при появлении первых признаков, однако и за несколько дней до их возникновения определить болезнь также возможно.

«За два–три дня тоже можно выявить болезнь, но в это время вируса еще мало, и потому возможности молекулярной диагностики ограничены», — цитирует Щелканова 1 апреля «РИА Новости».

Вирусолог подчеркнул, что симптомы COVID-19 появляются в первые 14 дней после инфицирования.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что инкубационный период коронавируса составляет пять дней.

При этом американские ученые установили, что даже после излечения от COVID-19 люди могут заразить окружающих еще в течение восьми дней.

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