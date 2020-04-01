Трамп нашел плюсы в пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что пандемия коронавируса повлечет за собой и положительные последствия. По его мнению, люди станут больше внимания уделять гигиене.

«Некоторые вещи, которые мы делаем сейчас, будут хорошей практикой на будущее, в том числе чтобы не заразиться гриппом, который также является крайне пагубным», — сказал американский лидер 31 марта на брифинге в Белом доме. Трансляция выступления велась в его аккаунте в Twitter.

Трамп отметил, что к положительным привычкам, которые выработает эпидемия, можно отнести соблюдение дистанции между людьми, мытье рук и отказ от рукопожатий.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, к 31 марта в США скончались от коронавируса 3873 человека, заразились 188 172. При этом за сутки умерли 865 пациентов.

Всего в мире, согласно информации ВОЗ, заразились более 750 тыс. человек.