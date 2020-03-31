Песков назвал содержательной беседу Путина и Трампа о коронавирусе

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся накануне, был конструктивным и продолжительным. Об этом во вторник, 31 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Она была весьма объемной по содержанию, продолжительной по времени, состоялся действительно очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом, и беседа была очень конструктивной», ― сообщил он журналистам.

Также Песков добавил, что вопрос о сотрудничестве двух стран в борьбе с коронавирусом прорабатывается на рабочем уровне.

Накануне американский лидер Дональд Трамп продлил меры против распространения нового коронавируса в США до 30 апреля. Тем не менее он назвал маловероятным введение общенационального карантина по всей стране.

Кроме того, Трамп заявил, что Россия оказала поддержку Штатам на фоне пандемии, прислав самолет с медицинским оборудованием.

В настоящее время, по данным Worldometer, в США зафиксировано более 164 тыс. случаев заболевания коронавирусом, при этом 3174 человека с кончались, а еще 5507 ― выздоровели. В России же зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек, а 121 ― выздоровел.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 31 марта, на планете зарегистрировано свыше 802 тыс. случаев заболевания, умерли более 38 тыс. человек, вылечились — 172 тыс.