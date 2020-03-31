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В Австралии ввели ограничения на продажу алкоголя из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Bai Xuefei/Xinhua
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В Австралии зафиксировали резкий спрос на алкоголь, из-за чего власти ввели ограничение на продажу данного товара. Так, теперь каждому покупателю можно приобрести не более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в день.

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Ограничение начнет действовать со вторника, 31 марта. Добровольное соглашение готовы подписать такие ритейлеры, как Liquorland, Vintage Cellars, Dan Murphy's, BWS и Aldi, сообщает ABC News.

Как объяснили в организации Retail Drinks Australia, власти обеспокоены ажиотажем на алкогольную продукцию среди населения, поэтому вынуждены принять подобные меры во избежание перебоев с поставками спиртного.

Местные жители, в свою очередь, выстраиваются в очереди в магазинах после закрытия в стране пабов, баров и ресторанов в качестве меры по противодействию коронавирусу. При этом покупатели на соблюдают безопасную дистанцию, отмечает news.com.au.

По данным Worldometers на 30 марта, в Австралии подтверждено свыше 4,5 тыс. случаев заболевания, в том числе 97 — за последние сутки. 19 человек скончались.

Всего в мире зафиксировано свыше 801 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 38,7 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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