В Австралии зафиксировали снижение темпов прироста числа заболевших

В Австралии зафиксировали первые признаки снижения темпов роста числа зараженных. Об этом в ходе брифинга в Канберре сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант в воскресенье, 29 марта.

По его словам, в течение прошлой неделе в стране отмечался темп прироста числа инфицированных около 25-30%, но в прошедшие сутки снизился до 13-15%. Хант добавил, что это ранний положительный знак, хотя впереди у властей еще много работы по обеспечению изоляции людей и соблюдения социального дистанцирования, пишет The Canberra Times.

Кроме того, министр отметил, что в результате принятых федеральным правительством жестких ограничительных мер движение в крупных городах в последние две недели сократилось на 80%, а около 75% школьников перестали посещать занятия.

На территории Австралии выявлено почти 4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 14 человек умерли. За последние сутки было зарегистрировано более 300 новых пациентов с заболеванием, вызванным вирусом.

В стране закрыты все предприятия общественного питания, развлекательные центры, ночные клубы, кинотеатры и спортивные залы, а граждан призвали как можно реже выходить из дома.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.

Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, где Хэнкс снимался в фильме «Элвис», а Уилсон его сопровождала. Они прошли лечение в больнице, а затем отбывали карантин, став первыми знаменитостями, сообщившими об инфицировании коронавирусом.

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