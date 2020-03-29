Супруга премьер-министра Канады вылечилась от коронавируса

Жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо излечилась от коронавируса. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Я себя чувствую намного лучше и получила заверение от моего лечащего врача и минздрава Оттавы, что опасность уже миновала», — говорится в ее сообщении.

По совету врачей, Джастин Трюдо продолжит оставаться в режиме самоизоляции.

12 марта канадский лидер сообщил, что будет находиться дома в режиме самоизоляции, так как его супруга Софи заразилась коронавирусом. Первоначально врачи рекомендовали главе правительства пробыть на домашнем карантине 14 дней, но в четверг Трюдо сообщил, что, по совету докторов, продолжит оставаться в режиме изоляции.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент заразились более 5,6 тыс. человек, 60 заболевших умерли, 396 вылечились. Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. 21 марта Трюдо не исключил введения режима ЧС по всей стране.