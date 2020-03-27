Прямой эфир

Хоккеист Игорь Кравчук рассказал о карантине в Канаде

0
Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легендарный хоккеист Игорь Кравчук в интервью «Известиям» рассказал о том, как соблюдают карантин жители канадского Монреаля, а также оценил отмену чемпионата мира по хоккею.

«Паники по поводу коронавируса в Квебеке нет»
Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко — об обстановке перед ближайшим этапом Кубка мира и триумфе Александра Большунова

По его словам, обстановка в Монреале в условиях карантина спокойная. Столь напряженной ситуации, как в Европе, здесь нет, так как люди соблюдают принятые меры профилактики.

«Массовые мероприятия не проводятся, в том числе спортивные, но это не новость — сезоны в Северной Америке уже прерваны. Это касается не только НХЛ, но и НБА, и бейсбольной лиги, и других крупных соревнований. Поэтому все ждут, когда исчезнет угроза заражения», — заявил Кравчук.

Он отметил, что не видел в магазинах пустых полок, и никто из его знакомых на это не жаловался. К вечеру иногда раскупают товары первой необходимости, но уже к утру завозят новые. Кроме того, на входе в магазин раздают одноразовые гигиенические перчатки, чтобы не прикасаться к еде, которую покупаешь, голыми руками.

Также хоккеист рассказал, что отмена чемпионата мира для него была ожидаемой, как и для подавляющего большинства людей. Кравчук отметил, что все видят сложившуюся ситуацию, в условиях которой Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) пошла на логичный шаг.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Пустых полок в магазинах пока не видел»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один из хоккеистов клуба НХЛ «Колорадо» переболел коронавирусом
Хоккеист «Рейнджерс» Панарин рассказал о своем отношении к коронавирусу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020