Хоккеист Игорь Кравчук рассказал о карантине в Канаде

Легендарный хоккеист Игорь Кравчук в интервью «Известиям» рассказал о том, как соблюдают карантин жители канадского Монреаля, а также оценил отмену чемпионата мира по хоккею.

По его словам, обстановка в Монреале в условиях карантина спокойная. Столь напряженной ситуации, как в Европе, здесь нет, так как люди соблюдают принятые меры профилактики.

«Массовые мероприятия не проводятся, в том числе спортивные, но это не новость — сезоны в Северной Америке уже прерваны. Это касается не только НХЛ, но и НБА, и бейсбольной лиги, и других крупных соревнований. Поэтому все ждут, когда исчезнет угроза заражения», — заявил Кравчук.

Он отметил, что не видел в магазинах пустых полок, и никто из его знакомых на это не жаловался. К вечеру иногда раскупают товары первой необходимости, но уже к утру завозят новые. Кроме того, на входе в магазин раздают одноразовые гигиенические перчатки, чтобы не прикасаться к еде, которую покупаешь, голыми руками.

Также хоккеист рассказал, что отмена чемпионата мира для него была ожидаемой, как и для подавляющего большинства людей. Кравчук отметил, что все видят сложившуюся ситуацию, в условиях которой Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) пошла на логичный шаг.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Пустых полок в магазинах пока не видел»