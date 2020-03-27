«Пустых полок в магазинах пока не видел»

Коронавирус лишил 2020 год всех топовых спортивных событий. До последнего держались майский чемпионат мира по хоккею в Швейцарии и летняя Олимпиада в Токио. ЧМ в итоге отменили, а Игры в Японии перенесли на год. Спортсмены — как действующие, так и бывшие — теперь живут в режиме самоизоляции. «Известия» пообщались со знаменитым хоккеистом Игорем Кравчуком. Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный призер ОИ, финалист Кубка Стэнли – 1992 сейчас проживает в Монреале, а еще недавно, в сезоне-2017/18, работал ассистентом главного тренера выступающего в КХЛ китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

Игорь Кравчук рассказал, как соблюдают карантин жители Монреаля, оценил отмену чемпионата мира по хоккею и поделился впечатлениями о Китае.

— Для вас отмена чемпионата мира была ожидаемой?

— Да, думаю, это было ожидаемо для подавляющего большинства людей, если не для всех. Мы видим, какая сейчас обстановка, поэтому Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) пошла на логичный шаг.

— Как вы относитесь к версии, что IIHF окончательно решилась на отмену турнира, когда поняла, что в такой обстановке шансы на приезд игроков клубов НХЛ почти нулевые?

— Предполагать можно что угодно, но мне кажется, дело не в этом. Приезд игроков из НХЛ на чемпионаты мира, их количество — всегда непредсказуемый момент. В гораздо более спокойные времена были случаи, когда, к примеру, сборная США привозила на турнир всего трех хоккеистов из сильнейшей лиги мира. Так что не согласен с такой версией. Думаю, IIHF отменила ЧМ, заботясь о здоровье и безопасности людей. Откровенно говоря, нынешняя ситуация в Европе, когда количество заболевших насчитывает тысячи человек, не оставляет другого выбора.

— Какова сейчас обстановка в Монреале в условиях карантина?

— Спокойная. Меры профилактики приняты, люди их соблюдают, поэтому столь напряженной ситуации, как в Европе, нет. Массовые мероприятия не проводятся, в том числе спортивные, но это не новость — сезоны в Северной Америке уже прерваны. Это касается не только НХЛ, но и НБА, и бейсбольной лиги, и других крупных соревнований. Поэтому все ждут, когда исчезнет угроза заражения.

— Контроль жесткий в бытовом плане?

— Здесь рассчитывают на сознательность жителей. В принципе, не могу сказать, что есть какие-то проблемы. Люди свободно перемещаются по улице, но многие носят защитные маски. Хотя я лично при нахождении на открытом воздухе не вижу в этом смысла. Все-таки угроза распространения этого вируса больше относится к закрытому пространству, будь то какие-либо здания или общественный транспорт. Поэтому, к примеру, в банки сейчас одновременно пропускают не более пяти человек. Но общественный транспорт функционирует по-прежнему — работают и метро, и автобусы. Причем автобусы на время карантина сделали бесплатными.

— Какие еще послабления ввели?

— Бесплатные интернет и междугородняя связь. Если ты подключен к канадскому оператору, то и по мобильному телефону внутри страны можешь говорить бесплатно. Кроме того, на время карантина у нас свободный доступ к Netflix — можно смотреть фильмы и сериалы сколько угодно.

— В магазинах достаточно продуктов? Многие видели фото пустых полок в одном из нью-йоркских магазинов — их выкладывал в Instagram вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев.

— Про крупы слышал, что они расходятся быстро. Но я могу говорить только о Монреале, поскольку живу там. Может быть, в Нью-Йорке или Москве такая проблема есть, но в Монреале пустых полок в магазинах не замечал, и мои знакомые тоже не жаловались. Разве что к вечеру, бывает, раскупают товары первой необходимости. Но к утру завозят новые, и ты можешь купить всё, что тебе нужно, когда магазины открываются. Кстати, на входе раздают одноразовые гигиенические перчатки, чтобы не прикасаться к еде, которую покупаешь, голыми руками.

— Вы целый сезон работали в Китае. Вас удивило то, что эпидемия началась именно в КНР? Есть мнение, что люди там не очень ответственно относятся к личной гигиене.

— Вы знаете, говорить на этот счет можно что угодно, но я за время работы в «Куньлуне» не заметил в этом плане чего-то негативного. Здесь, правда, должен оговориться, что рассуждать могу только в отношении Шанхая, где в то время базировалась команда. В нашем районе точно не было каких-то проблем — всё чисто, убрано. Не помню, чтобы где-то в огромном количестве был разбросан мусор, а китайцы как-то наплевательски к этому относились. Конечно, в таком большом городе, как Шанхай, может быть всякое. Все-таки это мегаполис с населением более 20 млн жителей. Но он совсем не был грязным. Возможно, в отдельных заведениях не до конца соблюдались санитарные нормы. Но такое есть в любой стране мира. И как-то негативно выделять Китай я бы точно не стал. Тем более мы видим, что там в результате значительных профилактических мер эпидемия пошла на убыль. И, насколько я могу судить из публикаций в СМИ, в Китае планируют в апреле возобновить некоторые спортивные мероприятия — например, национальные чемпионаты по футболу и баскетболу.