Плей-оффлайн: почему КХЛ досрочно завершила Кубок Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20. Опрошенные «Известиями» эксперты и участники Кубка Гагарина отмечают, что это был ожидаемый шаг, с учетом негативного развития эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса. К КХЛ уже присоединилась Высшая хоккейная лига (ВХЛ). Молодежная (МХЛ) пока не сказала своего слова — судьбу её сезона обещают решить в ближайшее время.

Ранее плей-офф КХЛ был приостановлен до 10 апреля. В нем успели разыграть только один раунд. По итогам в полуфиналы Западной и Восточной конференции вышло восемь команд — московские ЦСКА и «Динамо», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», петербургский СКА, хельсинкский «Йокерит», казахстанский «Барыс» и новосибирская «Сибирь».

По следам Олимпиады

Еще в середине марта в крупных клубных соревнованиях по всему миру стали массово приостанавливаться или отменяться сезоны. Такие решения принимали Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), большинство европейских чемпионатов по футболу и другие.

В КХЛ еще 16 марта рассчитывали продолжить сезон, и команды готовились выступать при пустых трибунах. Позднее лига приостановила плей-офф до 10 апреля, но многие предлагали досрочно завершить Кубок Гагарина без определения победителей. С такими призывами выступили, в частности, самый титулованный хоккеист в истории лиги, капитан «Ак Барса» Данис Зарипов и лучший бомбардир нынешнего плей-офф, шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк.

С1 Финал Кубка Гагарина сезона 2018/2019, матч «ЦСКА» - «Авангард» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Позднее к Зарипову присоединилось и руководство «Ак Барса», в своем открытом письме призвавшее президента КХЛ Алексея Морозова завершить сезон. С тех пор лига неделю воздерживалась от резких движений, но после отмены чемпионата мира по хоккею в Швейцарии и переноса летней Олимпиады в Токио на 2021 год пришла к непростому решению.

— В принципе все было ожидаемо, учитывая, как развивается ситуация с COVID-19, — поделился с «Известиями» нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников. — Если уж решили перенести Олимпиаду на следующий год, то было бы странно доигрывать сезон КХЛ. Разумеется, обидно за ту работу, которая была проделана хоккеистами и командами, вышедшими во второй раунд Кубка Гагарина. Я не играл в первом раунде из-за травмы, но мне жалко ребят из «Салавата Юлаева», которые в серии с «Авангардом» много работали и выиграли это непростое противостояние. Однако сейчас обстановка в мире такая, что думать надо, прежде всего, о здоровье людей. Поэтому решение КХЛ было неизбежным.

С2 Матч «Авангард» - «Салават Юлаев» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Проведение игр без болельщиков было бы не лучшим решением, отметил в разговоре с «Известиями» хоккейный агент Шуми Бабаев.

— Поэтому я придерживался и придерживаюсь мнения, что сезон стоит возобновлять только в том случае, если ситуация нормализуется и людей можно будет пускать на стадионы. Матчи без зрителей — это не то, что нам нужно, — считает он.

Если бы КХЛ приняла другое решение, при пустых трибунах прошли бы такие принципиальные противостояния, как «зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», а также московское — ЦСКА и «Динамо».

Другой турнир

Еще одним нюанс, ставивший под сомнение вариант возобновления сезона, — с турнира снялись «Барыс» и «Йокерит». Они подчинились решениям правительств своих стран, которые ввели чрезвычайное положение в связи с угрозой пандемии коронавируса. Казахстанский клуб должен был играть во втором раунде с «Сибирью», а финская команда — со СКА. При этом уже после их отказов продолжать сезон КХЛ заявляла, что будет прорабатывать вариант формата концовки плей-офф только с шестью российскими командами.

С3 Хоккеисты ФК «Йокерит» Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Смысла возобновлять сезон без «Йокерита» и «Барыса» не было, — заявил «Известиям» нападающий омского «Авангарда» Алексей Терещенко. — Если бы плей-офф стали проводить без них, это был бы уже не Кубок Гагарина, а какой-то новый турнир. «Йокерит» — одна из сильнейших команд этого сезона, особенно его последнего отрезка. Финны были способны на многое. Да и «Барыс» после вылета «Авангарда» из Кубка Гагарина считался одним из фаворитов плей-офф в Восточной конференции. Поэтому с их уходом сезон утратил смысл. Бесполезно было бы ждать, что к маю или июню ситуация улучшится, когда сейчас в мире количество заболевших только увеличивается. Мы не знаем, сколько еще это будет продолжаться, поэтому говорить о возобновлении сезона не приходится.

Усложняло ситуацию с возобновлением сезона и то, что у многих хоккеистов контракты истекают 30 апреля . А Кубок Гагарина не закончился бы раньше мая. Старт второго раунда пришелся бы в лучшем случае на второй месяц весны.

— Возобновление сезона было бы связано с большими юридическими и организационными проблемами, — пояснил «Известиям» генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский. — В том числе и поэтому вероятность досрочного завершения сезона была очень высокой. Я считаю это решение КХЛ правильным. У нас в «Сибири» с понедельника должны были возобновиться тренировки. Теперь надо всё правильно организовать и согласовать с тренерским штабом планы на межсезонье.

С4 Хоккеисты ФК «Сибирь» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

КХЛ пока не разъяснила, будут ли названы победители сезона. Эксперты, в основном, выступают за то, чтобы оставить этот розыгрыш без призеров. Но есть и мнение, что нужно распределить места между лучшими командами регулярного чемпионата, в котором первое место занял ЦСКА, второе — «Ак Барс», третье — СКА. Лига анонсировала, что этот вопрос будет решаться на одном из ближайших заседаний совета директоров.

— Бессмысленно распределять итоговые места — так не надо делать ни в коем случае, — заявил «Известиям» знаменитый хоккеист и тренер Андрей Николишин . — Сейчас абсолютно не до этого — нам всем нужно бороться с коронавирусом, а не распределять места. КХЛ правильно поступила, завершив сезон. Нужно принять эту ситуацию, думать о здоровье людей и готовиться к следующему сезону, когда ситуация в мире разрешится.

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что, в случае стабилизации обстановки, начнет переговоры с КХЛ о возобновлении сезона. При этом ФХР рекомендовала ВХЛ завершить нынешний розыгрыш плей-офф, прервавшийся после четвертых матчей второго раунда Кубка Петрова.