Год за четыре: спортсменам придется заново готовиться к Олимпиаде

Перенос летней Олимпиады на следующий год из-за пандемии COVID-19 станет серьезной проблемой не только для Японии как страны — хозяйки Игр, но и для всех участников, считают опрошенные «Известиями» эксперты . По оценкам японских экономистов, отсрочка будет стоить стране около $5,8 млрд. Спортсменам же, которые планомерно готовились к важнейшим стартам, придется полностью менять свои тренировочные планы. Все понимают, однако, что перенос Игр был неизбежен. В Олимпийском комитете России назвали новые сроки проведения ОИ «с акцентом на весну 2021 года» оптимальными в сложившихся обстоятельствах.

Это было единственно верное и логичное решение, заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

— Нельзя проводить спортивный праздник, когда весь мир страдает от пандемии коронавируса, — подчеркнул он. — Здоровье людей в любом случае должно быть на первом месте. Я понимаю, что это удар и по экономике Японии, и по болельщикам, купившим билеты и запланировавшим отпуск, и по спортсменам, для которых олимпийский цикл должен был закончиться выступлением на Играх нынешним летом. Но это форс-мажорная ситуация, которая не зависит ни от кого.

Неизбежное решение

24 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Игры-2020 в Токио на следующий год из-за угрозы распространения коронавируса . За это решение проголосовал и исполком МОКа. В заявлении международной организации четко обозначено, что Олимпиада-2020 (Игры не поменяют своего названия) должна пройти не позднее лета 2021 года. Точные даты пока не определены. Изначально ОИ-2020 должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020-го. В МОКе провели необходимые консультации с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и уверены, что через год Олимпиаду можно будет провести со зрителями.

На это есть основания: борьба с коронавирусом в Японии показывает позитивную динамику — чуть больше тысячи случаев на 120-миллионную страну, четыре десятка смертельных исходов за всё время и запредельная дисциплина. В Стране восходящего солнца скоро могут возобновиться и национальные чемпионаты. Например, футбольное и баскетбольное первенства в Японии рассчитывают проводить уже с середины мая 2020 года.

ОИ_1 Пресс-конференция по итогам решения о переносе летних Олимпийских игр – 2020 на 2021 год Фото: REUTERS/Issei Kato

Игры-2020 тоже теоретически можно было провести ровно через четыре месяца — открытие было запланировано на 24 июля. За это время многое могло бы измениться. По информации Reuters, у МОКа было несколько сценариев. Один из них — отложить старт на месяц-полтора, но имелось и очень радикальное предложение — перенести Олимпиаду на 2022 год. В итоге было принято промежуточное решение. Ранее Олимпиаду отменяли или переносили только из-за мировых войн.

Олимпийский комитет России поддержал решение МОКа о переносе Игр. Глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что «новые сроки проведения Игр с акцентом на весну 2021 года, выглядят в сложившихся обстоятельствах оптимальными».

— Поскольку, во-первых, позволяют международным федерациям по видам спорта сохранить необходимый формат проведения всех квалификационных и отборочных состязаний, а во-вторых, не ломать календарь основных событий и соревнований следующего года, — подчеркнул он.

Вместе с ОИ-2020 на год перенесли и Паралимпийские игры.

ОИ_2 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ общается с журналистами после телефонного разговора с главой МОКа Томасом Бахом Фото: Charly Triballeau/Pool via REUTERS

— Если смотреть на эту ситуацию со стороны спортсменов, то Игры не хотелось бы переносить, — рассказал «Известиям» четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. — Участники планомерно готовятся четыре года, чтобы быть в своей лучшей форме именно в день олимпийского старта. Сейчас этот старт отложен минимум на год и, поверьте, непредсказуемых результатов будет хоть отбавляй. К тому же это дополнительные деньги для государств, которые помогают атлетам готовиться к Играм. С другой стороны, люди умирают по всему миру, коронавирус объявлен пандемией. Отменяется буквально всё, и Олимпиада не могла стать исключением.

Ранее профессор экономики Университета Кансай Кацухиро Миямото подготовил доклад, где говорится, что отсрочка Игр на год обойдется Японии в сумму до 640,8 млрд иен ($5,8 млрд). Понесет убытки и сам МОК, у которого были четкие договоренности со спонсорами именно на лето 2020 года.

Начинай сначала

Чтобы отстоять проведение Игр-2020 в ранее оговоренные сроки, чиновники МОКа пытались донести до общественности, что спортсмены — самые сильные люди в мире, они действительно готовились к этой Олимпиаде и жили мечтами о ней. Если сдадутся даже они — это будет напоминать капитуляцию человечества перед вирусом. В интервью «Известиям» пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Марина Голядкина заявляла, что наша сборная готова выступать без зрителей, лишь бы Игры прошли в срок. Получается, теперь вся подготовка пошла насмарку.

— После решения МОКа и организаторов Игр-2020 сдвинуть их на год спортсменам придется фактически заново готовиться к Олимпиаде, — пояснил «Известиям» спортивный агент Андрей Митьков. — За один год. А ведь у каждого амбициозного участника Игр есть четкий, детально проработанный план, который тренер составляет на все четыре года. Например, двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков, с которым мы работаем, мог поставить мировой рекорд еще в 2018 году. Но его тренер Александр Сергеевич Немтырев не форсировал подготовку, подводил Антона к пику именно к концу июля 2020-го. Нет сомнений, что точно так же готовятся все мировые лидеры во всех видах спорта. Поэтому я сейчас особенно не завидую тренерам. Теперь им предстоит ломать голову, как вывести спортсменов на пик формы в 2021 году. Возможно, уже в конце апреля – мае.

ОИ_3 Сотрудники убирают чашу для олимпийского огня после объявления о переносе летних Олимпийских игр – 2020 на 2021 год Фото: Mandatory credit Kyodo/via REUTER

Эксперт также выделил несколько плюсов переноса Олимпиады.

— Важно, что у всех наконец-то появилась определенность, — считает он. — И перенос на год с точки зрения подготовки — это лучше, чем сдвиг на месяц или три месяца. Да и национальные отборы теперь останутся максимально прозрачными и понятными. Потому что, например, определение состава команды по тому же плаванию после отмены чемпионата России в Казани, насколько я слышал, хотели провести в формате некоей «курсовки кандидатов» в Волгограде. Что это такое? Как определится число этих кандидатов? Кто его определит? Любой ответ на эти вопросы вызовет критику. Хотя уж что-то, а формирование команд на крупнейшие турниры в плавании были почти идеальными — не то что в легкой атлетике (даже в лучшие времена) или в спортивной гимнастике.

Министерство спорта России обеспечит непрерывность учебно-тренировочного процесса отечественных спортсменов в сложившейся ситуации, заявил во вторник глава ведомства Олег Матыцин.