Домашний матч: как футбольный мир сплотился на фоне пандемии

Все национальные первенства и международные турниры приостановлены, а игроки вынуждены сидеть дома. Но они не унывают и придумывают себе развлечения — играют в волейбол через забор, чеканят рулоны туалетной бумаги и готовятся к компьютерному Евро. «Известия» рассказали, как футбольное сообщество сплотилось на фоне пандемии коронавируса.

Оставайтесь дома

Туалетную бумагу сейчас скупают не только в России. Такую тенденцию можно наблюдать по всему миру, и на этом фоне футболисты присоединились к челленджу #stayathome (оставайтесь дома. — «Известия»). Изначально смысл был только в том, чтобы записать небольшое видео, как игрок моет руки и чеканит мяч. Но привычный снаряд в итоге заменили на рулон туалетной бумаги.

Карантин_2 Форвард «Барселоны» Лионель Месси чеканит рулоном туалетной бумаги Фото: Instagram/leomessi

В акции уже поучаствовало множество звезд мирового футбола, и с каждым днем количество роликов растет. Челлендж поддержал форвард «Барселоны» Лионель Месси, защитник «Реала» Серхио Рамос, легендарный хавбек «Ливерпуля», ныне главный тренер шотландского «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард и многие другие. От РПЛ в акции участвуют в основном легионеры: шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон, аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, а также грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Кроме того, игрокам теперь приходится поддерживать форму в домашних условиях. У кого-то для этого есть оборудованный тренажерный зал, как у Криштиану Роналду. А некоторые обходятся ковриком и гантелями. Например, полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев опубликовал видеоролик о том, как заниматься спортом дома.

Каждый развлекается как может. Бразильский нападающий ПСЖ Неймар практикует гольф прямо в своей квартире. А соседи футболисты испанской «Осасуны» Рауль Навас и Фран Мерида играют в волейбол ногами через забор своих загородных участков.

Карантин_1 Бразильский нападающий ПСЖ Неймар играет в гольф в своей квартире Фото: youtube.com/Panasonic Neymar Jr

Многим футболистам пришлось окунуться в бытовую жизнь, которую они не замечали годами. Игроки теперь нянчат детей и занимаются уборкой. Жена форварда «Галатасарая» Радамеля Фалькао заставила его помыть посуду. Хавбек «Ливерпуля» выложил видео, как он по линейке стрижет траву на лужайке перед домом.

Ушли в интерактив

Все знают, что современные футболисты обожают компьютерные игры. Многие уже в шутку предложили доиграть сезоны в футбольных симуляторах. Популярный паблик о футболе «433» (26,8 млн подписчиков) даже устроил чемпионат Европы среди профессиональных спортсменов в игре FIFA-2020. В турнире, который стартует уже на этой неделе, примут участие 32 футболиста. Россию представит защитник «Уфы» и молодежной сборной Данил Круговой. Можно будет поболеть и за игрока ЦСКА Хердура Магнуссона, который выступит за родную Исландию. Конкуренцию им составят действительно топовые соперники: Ромелу Лукаку (Бельгия), Александр Зинченко (Украина), Чиро Иммобиле (Италия), Бернд Лено (Германия), Эмерик Ляпорт (Франция) и другие.

Фото: vk.com/Данил Круговой Игровая таблица чемпионата Европы среди профессиональных спортсменов в игре FIFA-2020

— Очень рады, что наш футболист представит Россию на этом турнире, — заявил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Конечно, следим и за Зинченко (футболист «Манчестер Сити» раньше играл за «Уфу». — «Известия»). Было бы неплохо, если бы они с Круговым встретились в финале. Это классная инициатива, за которой интересно будет последить.

Не отдых

Со стороны может показаться, что футболисты как будто находятся в отпуске, но это не совсем так. Им действительно запрещают выходить из дома без особой нужды. А клубы пристально следят за социальными сетями игроков, отсматривают все «сторис» в instagram . Если игрока заметят не дома, ему грозит выговор, серьезный штраф и даже расторжение контракта.

Следят в клубах и за физической формой своих игроков. Тем, кто находится на карантине, разослали специальные программы тренировок для занятий на дому. Когда режим самоизоляции закончится, всем игрокам предстоит медосмотр, который сразу покажет, кто халтурил.

Карантин_4 Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани Фото: Global Look Press/Massimiliano Ferraro

Несмотря на серьезные меры безопасности, коронавирус не обошел стороной футбольный мир. В «Ювентусе» заболевание выявили у защитника Даниэле Ругани, хавбека Блеза Матюиди и нападающего Пауло Дибала. Заразился и легендарный итальянский защитник Пауло Мальдини, а также его сын Даниэль, который в этом году дебютировал в основном составе «Милана». А в испанском «Эспаньоле» вирус подхватили уже шесть футболистов. В Англии заболел главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

К сожалению, есть и летальные исходы. В Испании от коронавируса на 77-м году жизни умер бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. С именем этого функционера связаны успехи королевского клуба в конце прошлого века.

Карантин_3 Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс Фото: REUTERS/Arcieri

— Конечно, мне есть что вспомнить о Сансе, — рассказал «Известиям» полузащитник Александр Мостовой, который провел большую часть своей карьеры в Испании. — В «Реале» всегда играли топовые футболисты, но именно он заложил традицию покупать звезд первой величины из всех ведущих чемпионатов. Лоренсо Санс собрал великолепную команду, против которой мне и приходилось играть в составе «Сельты». Мы виделись после матчей и на различных торжественных мероприятиях, но обстоятельно не общались. Пересекался на полях и с его сыном Фернандо, который играл за «Реал». А мой бывший одноклубник и друг Мичел Сальгадо женат на дочери Санса. Конечно, это большая беда. Сейчас в мире происходит серьезная проблема, перед которой все равны.