Хоккеист «Рейнджерс» Панарин рассказал о своем отношении к коронавирусу

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что не беспокоится за свое здоровье во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он в понедельник, 23 марта, рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Лига объявила о приостановке сезона 12 марта, после чего все игроки были отправлены на домашнюю самоизоляцию.

«Маску я не ношу. Слышал, что она, вроде бы, не помогает. В целом здесь всё спокойно. Нью-Йорк шумит, несмотря ни на что. Кто-то работает. И это понятно — не все могут позволить себе сидеть на карантине. Это у нас есть такая возможность. А людям нужно зарабатывать, кому-то кормить детей. У них мало что изменилось — просто стали поосторожнее. Но у кого есть возможность — уехали за город и сидят пережидают. Для меня этот вирус не так страшен. Говорят же, что он молодых наглухо не бьет. Поэтому я спокоен», — сказал Панарин.

Нападающий «Рейнджерс» также сообщил, что в основном проводит время дома — он вместе с девушкой Алисой Знарок осенью прошлого года приобрел недвижимость недалеко от Нью-Йорка.

«На Манхэттене давно не были. Выезжаем только в магазины, я иногда в строительные — и всё», — заметил Панарин.

Хоккеист рассказал: во время паузы он сколотил скворечник и сделал калитку, теперь собирается лично заняться утеплением гаража.

Панарин сказал, что старается хотя бы немного заниматься поддержанием формы, «чтобы кровь разогнать». Но из-за неопределенности форварду «непонятно, сколько нужно будет тренироваться, и есть ли в этом вообще смысл».

«Можно сказать, что у меня сейчас отдых, так как я нахожусь в своем доме, а не в квартире — в четырех стенах. У нас большая территория и спокойный район, можно выйти прогуляться», — рассказал он.

Также форвард «Рейджерс» объяснил, что опасается лететь в Россию из-за той же неопределенности с продолжением сезона.

«Плюс я побаиваюсь, что такая эпидемия начнется в России, объявят карантин, и мы точно так же будем сидеть в четырех стенах», — добавил он. Хоккеист обязательно вернется на родину, «если нам скажут, что паузу продлевают или вообще отменяют сезон».

По словам Панарина, в американских магазинах он не увидел дефицита продуктов.

«Максимум — на прилавках нет бумаги», — заметил он. Хоккеист сообщил, что каждый день заказывает доставку — и продукты привозят.

«Если нужно, можем сами съездить в магазин, там всё есть», — подчеркнул россиянин. И добавил, что теперь люди просто соблюдают меры предосторожности — «кто-то приходит в магазин в перчатках».

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в Китае, в городе Ухань в провинции Хубэй. В начале 2020 года вирус распространился по Азии, Европе, Австралии и Северной Америке. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного ситуации из-за распространения COVID-19.

США — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По данным на 23 марта, в мире зарегистрировано 362 019 человек с инфекцией, умерло — 15 495, выздоровело — 100 471. В Китае вирус был обнаружен у 81 496 человек, в Италии — 59 138, в США — 40 961. При этом самая высокая смертность от болезни в Италии (5467 человек). В США ушли из жизни 485 человек, из них 98 — в городе Нью-Йорк.