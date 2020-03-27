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Один из хоккеистов клуба НХЛ «Колорадо» переболел коронавирусом

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Фото: TASS/Zuma/David Kirouac
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Один из хоккеистов клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» переболел коронавирусом. Об этом сообщается на сайте команды.

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На данный момент имя заболевшего неизвестно. Отмечается, что после выявления положительного результата, игрок находился дома на карантине, но сейчас уже вернулся к нормальной жизни. Всех, кто контактировал с инфицированным, уже оповестили.

За «Колорадо» выступают четыре российских хоккеиста: Валерий Ничушкин, Владислав Наместников, Никита Задоров и Владислав Каменев.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы и чемпионат мира по хоккею. Паузу взяли в НБА, НХЛ, КХЛ. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта. Глава организации Тедрос Гебрейесус говорил о вероятности такого решения несколькими днями ранее и заявил, что это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 27 марта, в мире заболели более 525 тыс. человек, умерли почти 24 тыс.

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