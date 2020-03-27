Один из хоккеистов клуба НХЛ «Колорадо» переболел коронавирусом

Один из хоккеистов клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» переболел коронавирусом. Об этом сообщается на сайте команды.

На данный момент имя заболевшего неизвестно. Отмечается, что после выявления положительного результата, игрок находился дома на карантине, но сейчас уже вернулся к нормальной жизни. Всех, кто контактировал с инфицированным, уже оповестили.

За «Колорадо» выступают четыре российских хоккеиста: Валерий Ничушкин, Владислав Наместников, Никита Задоров и Владислав Каменев.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы и чемпионат мира по хоккею. Паузу взяли в НБА, НХЛ, КХЛ. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта. Глава организации Тедрос Гебрейесус говорил о вероятности такого решения несколькими днями ранее и заявил, что это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 27 марта, в мире заболели более 525 тыс. человек, умерли почти 24 тыс.