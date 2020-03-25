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Власти Ванкувера ввели штрафы до $34,5 тысяч за нарушение режима ЧС

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Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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Городские власти Ванкувера ввели систему штрафов для тех, кто нарушает режим ЧС, установленный в канадской провинции Британская Колумбия в связи с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал CTV.

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Максимальное наказание для владельцев предприятий сферы услуг, которые продолжают работать вопреки запрету, может составить до 50 тыс. канадских долларов ($34,5 тыс. США). Для частных лиц максимальный штраф предусмотрен в размере 1 тыс. долларов (около $700). Все штрафы можно будет оспорить в суде.

При этом власти пока не готовы штрафовать тех, кто без особой необходимости выходит на улицы, несмотря на просьбы мэрии оставаться дома.

О намерении города ввести такие штрафы сообщил в воскресенье мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт. Он был вынужден пойти на такой шаг, так как, несмотря на установленные режимом ЧС запреты, многие жители Ванкувера ими пренебрегают. В частности, горожане продолжают собираться большими группами на игровых площадках, устраивают вечеринки с большим числом гостей. Кроме того, часть кафе, ресторанов и других малых предприятий сферы услуг продолжают работать.

20 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что карантинные меры в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 могут быть продлены на несколько недель или месяцев. Он также предупредил о закрытии канадско-американской границы с 21 марта для несущественных поездок.

Сам Трюдо 13 марта сообщил об отсутствии у него коронавируса, несмотря на то что у его жены Софии обнаружили это заболевание после возвращения из Лондона.

На данный момент, по данным Worldmeters, в Канаде заражено 2792 человека, умерли 26 человек.

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