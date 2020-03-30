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Трамп продлил меры против распространения COVID-19 в США до 30 апреля

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Фото: REUTERS/Alexander Drago
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Президент США Дональд Трамп продлил меры против распространения нового коронавируса в стране до 30 апреля. Об этом в ходе пресс-конференции американский лидер заявил в воскресенье, 29 апреля.

По его словам, 31 марта власти завершат работу над планами, призванными замедлить распространение заболевания, и предоставят резюме выводов, подтверждающих данные и стратегию американским гражданам.

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Кроме того, Трамп заявил, что ожидает пика смертности от коронавируса в США через две недели. В связи с этим необходимо, чтобы в течение следующих 14 дней все четко следовали рекомендациям врачей.

По словам президента, если бы правительство не принимало мер по предотвращению распространения коронавируса, жертвами заболевания могли бы стать более 2 млн американцев. На данный момент Трамп считает, если властям удастся сократить число смертей до 100–200 тыс. человек, то это будет «хорошей работой», пишет «РИА Новости».

По последним данным, в Штатах зарегистрировано более 120 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По этому показателю страна занимает первое место.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 720 тыс. случаев заболевания, умерли почти 34 тыс. человек, вылечились более 150 тыс.

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