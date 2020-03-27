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Более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в США

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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В США зафиксированы 100 390 случаев заражения коронавирусом COVID-19, в том числе 14 995 инфицированных выявлены за последние сутки. Такие данные приводит сайт Worldometer.

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Таким образом, Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу зараженных. Жертвами заболевания стали 1543 человека, по показателю смертности США находятся на шестом месте в мире. Выздоровели 2465 человек.

Ранее, 26 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что причина выхода страны на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заключается в проведении массового тестирования.

27 марта в телефонном разговоре Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Китайский лидер пообещал «оказать посильную помощь и поддержку» американской стороне.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли более 26,9 тыс. человек, вылечились 132 тыс.

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