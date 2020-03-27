Более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в США

В США зафиксированы 100 390 случаев заражения коронавирусом COVID-19, в том числе 14 995 инфицированных выявлены за последние сутки. Такие данные приводит сайт Worldometer.

Таким образом, Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу зараженных. Жертвами заболевания стали 1543 человека, по показателю смертности США находятся на шестом месте в мире. Выздоровели 2465 человек.

Ранее, 26 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что причина выхода страны на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заключается в проведении массового тестирования.

27 марта в телефонном разговоре Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Китайский лидер пообещал «оказать посильную помощь и поддержку» американской стороне.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли более 26,9 тыс. человек, вылечились 132 тыс.