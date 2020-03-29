Врач назвал теракт 11 сентября ничтожным в сравнении с пандемией COVID-19

Теракт 11 сентября в Нью-Йорке признали ничтожным по сравнению с тем, как складывается обстановка вокруг пандемии коронавируса в США. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

На данный момент жертвами коронавируса в Нью-Йорке люди становятся каждые 9,5 минут. 27 марта в Нью-Йорке от коронавируса скончались 151 человек, а общее число инфицированных возросло до 29 158, увеличившись за сутки на 2 461. Более 5,2 тыс. жителей Нью-Йорка находятся в больницах, при этом 1175 человек в отделениях интенсивной терапии.

Доктор Стив Кассапидис из больницы Синай в районе Квинс заявил, что теракт 11 сентября ничтожен по сравнению с сегодняшней ситуацией. Доктор Эмад Юссеф из бруклинской больницы также отметил, что медучреждения похожи на зону боевых действий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что думает о том, чтобы ввести в городе карантин, предположительно, на две недели. Он также отметил, что карантин могут ввести в Нью-Джерси и нескольких других городах, в которых наблюдается тяжелая ситуация.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что не знает, как это будет применяться, и добавил, что ему не нравится предложенный вариант.

27 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму в размере $2 трлн в условиях распространения нового коронавируса.

Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории. Предполагается, что каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере $1200. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились 137 тыс.

11 сентября 2001 года 19 террористов террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилл.

В результате терактов, помимо членов террористической группировки, погибли 2977 человек, среди которых были женщины и дети.