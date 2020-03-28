Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке из-за распространения коронавируса. Об этом американский лидер заявил в субботу, 28 марта, журналистам на Южной лужайке Белого дома.

«Я бы хотел, чтобы в Нью-Йорке был введен карантин, потому что это очаг (заболевания). Нью-Йорк, Нью-Джерси, возможно, еще одно или два места, некоторые районы Коннектикута», — цитирует его ТАСС.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились 137 тыс.

США на сегодняшний день занимают первое место по числу заболевших — более 104 тыс. Число летальных исходов — 1704.

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