Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца. Об этом в интервью RT заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Он обосновал свое мнение опытом других пандемий, которые были серьезнее нынешней ситуации. Специалист также отметил, что не считает, что приехавшие из-за рубежа россияне существенно повлияли на ситуацию, и подчеркнул, что 80% случаев — легкие.

«Человек переболевает. Да, у него возникает иммунитет, это хорошо, у большего числа будет иммунитет к этому вирусу», — заключил Рошаль.

Ранее в этот день сообщалось, что в стране за день от коронавируса излечились семь пациентов, а за весь период были выписаны 45 человек.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся 57-летнем жителе региона. Позднее стало известно об одном умершем в Петербурге. В Москве скончались пять человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились 137 тыс.

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