Прямой эфир
Сюжет:

Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца. Об этом в интервью RT заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Равнение на столицу: страна ужесточит меры по примеру Москвы
Для борьбы с распространением коронавируса во всех субъектах закрываются места массового скопления людей

Он обосновал свое мнение опытом других пандемий, которые были серьезнее нынешней ситуации. Специалист также отметил, что не считает, что приехавшие из-за рубежа россияне существенно повлияли на ситуацию, и подчеркнул, что 80% случаев — легкие.

«Человек переболевает. Да, у него возникает иммунитет, это хорошо, у большего числа будет иммунитет к этому вирусу», — заключил Рошаль.

Ранее в этот день сообщалось, что в стране за день от коронавируса излечились семь пациентов, а за весь период были выписаны 45 человек.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся 57-летнем жителе региона. Позднее стало известно об одном умершем в Петербурге. В Москве скончались пять человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились 137 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа причина смерти пациента с коронавирусом в Оренбурге
В РПЦ допустили смягчение поста в условиях пандемии коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020