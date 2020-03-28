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Названа причина смерти пациента с коронавирусом в Оренбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Причиной смерти пациента, инфицированного коронавирусом, в Оренбурге стал именно коронавирус. Об этом сообщил региональный минздрав в субботу, 28 марта.

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«Он умер именно от заражения коронавирусом», — сказали в ведомстве ТАСС.

Ранее 28 марта правительство Оренбургской области сообщило о смерти местного жителя, зараженного коронавирусом. Известно, что это 57-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания.

В этот же день стало известно, что пациент с коронавирусом умер в Боткинской больнице Санкт-Петербурга.

Также оперативный штаб сообщил о пяти смертельных случаях в Москве.

По данным на 28 марта, общее число заболевших в России достигло 1264.

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По данным Worldometer, в мире зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

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