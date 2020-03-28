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Пятый пациент с коронавирусом скончался в Москве

Пятый пациент с коронавирусом скончался в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пятый пациент с коронавирусом скончался в Москве. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации.

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«В Москве скончалась больная, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

По информации штаба, пациентке было 69 лет. Врач-эпидемиолог по профессии, она работала в вузе преподавателем, с зараженными не контактировала. При госпитализации у нее была подтверждена двусторонняя пневмония. Женщина также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом второй степени и хроническим пиелонефритом.

«Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», — заявили в оперштабе.

Ранее в этот день сообщалось, что в стране за день от коронавируса излечились семь пациентов, а за весь период были выписаны 45 человек.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона. Позднее стало известно об одном умершем в Петербурге.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 574 тыс. случаев заболевания, умерли более 26 тыс. человек, вылечились 129 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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