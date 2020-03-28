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Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму в размере $2 трлн в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Ранее законопроект уже утвердили сенат и палата представителей конгресса США.

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Перед голосованием спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что Соединенные Штаты столкнулись с чрезвычайной ситуацией в области экономики и здравоохранения, имеющей исторические масштабы, а также заявила, что все законодатели «должны сделать больше».

Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории. Предполагается, что каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере $1200. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.

Число безработных в США после вспышки эпидемии коронавируса превзошло все прогнозы и составило, по данным на 23 марта, 3,3 млн человек.

По последним данным, в Штатах зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По этому показателю страна занимает первое место. Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной лидерства стало проведение массового тестирования.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов 198 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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