Конгресс США принял закон о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн

Палата представителей конгресса США одобрила пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий от распространения нового коронавируса, в размере $2 трлн в пятницу, 27 марта. Ранее он был одобрен американским сенатом.

Перед голосованием спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что Соединенные Штаты столкнулись с чрезвычайной ситуацией в области экономики и здравоохранения, имеющей исторические масштабы, а также заявила, что все законодатели «должны сделать больше».

Во время голосования конгрессмены соблюдали принцип социального дистанцирования — расстояние между ними было не менее 2 м. Отмечается, что часть законодателей не присутствовала на голосовании. У двоих членов палаты представителей ранее был диагностирован коронавирус, еще часть конгрессменов решили остаться дома в связи с возможным контактом с зараженными.

При этом конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси пытался настоять на том, чтобы была соблюдена процедура голосования, при которой требуется присутствие не менее половины представителей, что могло отложить голосование на неопределенное время. Это вызвало резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.

Также отмечается, что Трамп пообещал подписать документ о стимулирующих экономику мерах, как только получит его.

Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории. Предполагается, что каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере $1200. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.

Число безработных в США после вспышки эпидемии коронавируса превзошло все прогнозы и составило 3,3 млн человек, по данным на 23 марта.

По последним данным, в Штатах зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По этому показателю страна занимает первое место. Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной лидерства стало проведении массового тестирования.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов 198 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.