Эксперт оценил глобальные убытки компаний в $12 трлн из-за COVID-19

Компании по всему миру потеряют около $12 трлн, из них американские — до $4 трлн из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио.

«То, что случалось, не происходило в нашей жизни раньше. Это крайне опасное сокращение, если оно не будет компенсировано, то будет иметь долгосрочные последствия», — он пояснил в интервью на программе «Squawk Box» на телеканале CNBC, добавив, что в таком случае «многие люди станут банкротами».

По словам Далио, убытки инвестиционной компании Bridgewater составили около 20% во время распродажи, вызванной коронавирусом.

ТАСС уточняет, что согласно данным доклада фонда, распространенном в пятницу, 20 марта, уровень экономической активности упадет во втором квартале 2020 года на 10% больше, чем было в конце 2019 года. А в случае отсутствия принятия необходимых финансовых мер, спад ВВП США составит более 6%.

Авторы доклада прогнозируют наибольшие потери в сферах энергетики, транспорта и индустрии развлечений, а также ожидаются значительные сокращения численности рабочего персонала. Капитальные вложения, по их оценкам, снизятся на $900 млрд, расходы на выкуп акций, слияния и поглощения - на $600 млрд.

19 марта министр финансов РФ Антон Силуанов выступил с заявлением, что последствия от эпидемии коронавируса будут для российской экономики значительнее, чем от обвала цен на нефть. Также своим мнением о глубине кризиса поделился глава Сбербанка России Герман Греф.

Ранее экономист Исследовательского института Дайва предрек появление новой мировой рецессии образца 2008 года, в случае отсутствия необходимых мер по борьбе с коронавирусной эпидемией.