Прямой эфир
Сюжет:

Аналитики оценили объем экономии денег при самоизоляции из-за COVID-19

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Люди, которые решили самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, могут сэкономить до 46% своего бюджета из-за сокращения расходов на досуг и транспорт. Об этом в среду, 18 марта, сообщили «Известиям» специалисты компании FinExpertiza.

В ходе расчетов аналитики использовали официальную статистику о структуре расходов российских домохозяйств за III квартал 2019 года. За основу исследования взяли человека, который работает из дома во время добровольного карантина. Таким образом, он не пользуется транспортом, не посещает различные мероприятия и не ходит в кафе и рестораны.

Получилось, что при самоизоляции в среднем по России экономия составляет 29,2%. В натуральном выражении — это 5,7 тыс. рублей в расчете на одного члена семьи. В зависимости от региона этот показатель разнится. Оказалось, что больше всего в таком случае экономят жители Архангельской области — 46,1%. Затем идет Москва и Ненецкий автономный округ.

В то же время при длительном режиме самоизоляции, по мнению исследователей, произойдет перестройка экономических процессов, а издержки бизнеса при производстве товаров и оказании услуг могут вырасти. Кроме того, часть сбереженных средств могут быть тут же потрачены на запасы еды и других товаров.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, самоизоляция не изменит потребительские стратегии, однако люди, привыкшие и умеющие экономить, смогут сберечь до 20% семейного бюджета на месяц, а те, кто любит тратить, увеличат расходы примерно на те же 20%.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 19 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса
Эксперт оценил ситуацию с доставкой зарубежных товаров в Россию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020