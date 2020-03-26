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Эксперты оценили антикризисный план США

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Беспрецедентные меры помощи, подготовленных властями США, в том числе выделенные $2 трлн , помогут поддержать замедляющуюся экономику, но рецессии в Америке избежать уже не удастся. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты.

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США потратят $2 трлн на помощь своей экономике, уже сильно пострадавшей от коронавируса. Палата представителей проголосовала за этот план, а Белый дом заручился одобрением сената, сообщают американские СМИ. Верхняя палата даст свой вердикт к утру 26 марта по московскому времени, затем документ должен подписать Дональд Трамп.

Правительственная помощь в первую очередь предназначена населению, а также малому и среднему бизнесу. Малообеспеченные граждане получат единовременно по $1,2 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка. Также предполагается значительно увеличить выплаты людям, оставшимся без работы или переведенным на неполный трудовой день.

Аналитики объяснили, что такой вариант — самая эффективная мера, ведь эти деньги быстро попадут в реальный сектор. Однако побочным эффектом правительственной помощи станет рост бюджетного дефицита США.

Многие эксперты отметили «Известиям», что пока текст с пакетом стимулов не выложен в открытый доступ, трудно оценить его действенность, но они солидарны, что в краткосрочной перспективе эти меры, безусловно, принесут пользу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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