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Число погибших от коронавируса в Румынии возросло до 37 человек

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Фото: REUTERS
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Число погибших в результате заражения новым коронавирусом в Румынии возросло до 37 человек. Об этом сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группы стратегического общения по ситуации с коронавирусом в румынском кабмине.

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Всего за прошедшие сутки умерли 11 человек. Общее число зараженных в Румынии составляет 1452 человека, 139 пациентов вылечились и были отправлены домой.

Первый заболевший в Румынии был зафиксирован 26 февраля. 16 марта президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении режима ЧС в стране из-за распространения коронавируса. Власти отменили авиасообщение с Италией и Испанией.

Отмечается, что в стране закрыты детские сады и школы, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и рестораны, а также введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 660 тыс. случаев заболевания, умерли более 30,5 тыс. человек, вылечилась 141 тыс.

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