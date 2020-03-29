Первый случай заражения COVID-19 выявили в ЛНР

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Луганской народной республике. Об этом в субботу, 29 марта, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

По ее словам положительный тест оказался у жителя Славяносербского района.

«Он (тест. — Ред.) требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз», — цитирует Пащенко «Интерфакс».

Министр добавила, что пациент прибыл на территорию ЛНР из-за рубежа и до выявления коронавируса находился на самоизоляции. Сейчас он проходит обследования, его состояние удовлетворительное.

Ранее в субботу стало известно, что число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли девять человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 657 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 141 тыс. человек.