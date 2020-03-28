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Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов. К такому выводу пришла группа ученых в медицинском центре Пекина. Результаты их исследования опубликованы в журнале ATSJournals.

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Специалисты проанализировали данные 16 пациентов больницы в Пекине, средний возраст которых составлял 35,5 года. Выяснилось, что половина пациентов «продолжала выделять вирус после исчезновения симптомов» от одного до восьми дней.

Один из авторов исследования Ликсин Се посоветовал продлить карантин после выздоровление пациента еще на одну-две недели.

Ученым пока неясно, относятся ли выводы исследования к людям старшего возраста, у которых иммунная система слабее. Не исключено, что у них в организме вирус сохраняется дольше.

Ранее в субботу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что коронавирус опасен для людей всех возрастов. По ее словам, молодежь заболевает гораздо меньше, «но всё равно всех надо беречь».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 657 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 141 тыс. человек.

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