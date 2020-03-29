Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области

Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в субботу, 28 марта.

Зараженные прибыли в Омск рейсом из ОАЭ 15 марта. Речь идет о семье из трех человек, все они находились на домашнем карантине.

Тест на коронавирус у семьи взяли на 10-й день после возвращения, он дал положительный результат, после чего инфицированных поместили в инфекционную больницу, пишет ТАСС.

Отмечается, что все, кто имел контакт с зараженными, на данный момент установлены и находятся в режиме изоляции. Власти призвали всех, кто летел тем же рейсом, обратиться к медикам.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 650 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 139 тыс.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.