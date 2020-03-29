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Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в субботу, 28 марта.

Зараженные прибыли в Омск рейсом из ОАЭ 15 марта. Речь идет о семье из трех человек, все они находились на домашнем карантине.

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Тест на коронавирус у семьи взяли на 10-й день после возвращения, он дал положительный результат, после чего инфицированных поместили в инфекционную больницу, пишет ТАСС.

Отмечается, что все, кто имел контакт с зараженными, на данный момент установлены и находятся в режиме изоляции. Власти призвали всех, кто летел тем же рейсом, обратиться к медикам.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 650 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 139 тыс.

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По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

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