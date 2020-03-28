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Появилось видео с извинениями сбежавшего из-под карантина петербуржца

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Фото: СК РФ
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В Сети появилось видео, на котором сбежавший из-под карантина петербуржец Георгий О. говорит, что сожалеет о своем поступке. Запись в субботу, 28 марта, опубликовал Следственный комитет России.

«Я сожалею, что нарушил условия карантина. Обязуюсь больше такого не делать», — заявил мужчина.

Ранее в этот же день стало известно, что в Петербурге возбудили уголовное дело по факту побега 32-летнего жителя Санкт-Петербурга из-под карантина в соответствии со статьей о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Полицейские задержали беглеца в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе города. Мужчину каретой скорой помощи отправили обратно в пансионат «Заря».

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Россиянин вернулся из Швейцарии, однако не соблюдал режим самоизоляции. Тогда его принудительно поместили на карантин в пансионат «Заря», однако он вылез из окна своей палаты и сбежал.

27 марта в Госдуме предложили принять законопроект о лишении свободы и повышенных штрафах за нарушение карантина. В частности, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет наказываться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права на профессию на срок до трех лет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 650 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 139 тыс.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

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