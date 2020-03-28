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Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тыс.

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тыс., за сутки скончались 889 человек, заявил в субботу, 28 марта, глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

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«На сегодня инфицированы 70 065 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3651 пациента», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Боррелли, выздоровели при этом 12 384 человека.

Таким образом, число жертв COVID-19 в Италии составило 10 023.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. 27 марта число погибших за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек.

Высок показатель инфицированных и среди итальянских медиков — 9% от числа зараженных. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Италии, достигло 6,5 тыс. человек. Количество летальных исходов среди работников медучреждений достигло 51.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

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