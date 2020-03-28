Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило тысячу

Количество летальных исходов из-за коронавируса в Великобритании превысило тысячу, а число зараженных в стране — 17 тыс. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«По состоянию на 9:00 (12:00 мск) 28 марта у 120 776 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы (на наличие коронавируса), в 103 687 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 17 089 случаях — положительными. По состоянию на 17:00 (20:00 мск) 27 марта 1019 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании, к сожалению, умерли», — говорится в сообщении.

Таким образом, в Великобритании за сутки от коронавируса скончались 260 человек.

Ранее 27 марта о своем заражении сообщил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок. Он заявил, что переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать из дома. В тот же день стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра Бориса Джонсона.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за ситуации многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли около 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в стране к 28 марта достигло 1264. Из больниц выписали 49 пациентов, скончались семеро.

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