Первый американский военный умер от коронавируса

Умер военный США, инфицированный коронавирусом. Об этом 30 марта сообщил шеф Пентагона Марк Эспер.

В заявлении, опубликованном на сайте американского военного ведомства, отмечается, что военнослужащий скончался 28 марта. Он был госпитализирован в Нью-Джерси 21 марта. Где именно он служил, а также его имя и звание, не уточняется.

«Это тяжелая потеря для нашего военного сообщества, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей национальной гвардии», — приводятся слова Эспера.

26 марта стало известно, что коронавирус диагностировали у 25 американских военных, служащих на борту атомного авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». При этом 21 марта COVID-19 обнаружили у 35 американских военных, которые находятся в Европе.

По информации Университета Джонса Хопкинса, к 30 марта число зараженных в США превысило 161,8 тыс. случаев, умерли почти 3 тыс. человек.