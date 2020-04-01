Трамп пообещал американцам тяжелые времена и свет в конце тоннеля

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели станут для его страны тяжелыми, но затем американцы «увидят свет в конце тоннеля».

«Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели», — заявил Трамп на брифинге, трансляция которого 31 марта велась на его страницу в Twitter.

По данным сервиса Worldometer, отслеживающего статистику по COVID-19, всего вирусом охвачены 202 страны. При этом больше всего случаев заражения именно в США — более 180 тыс., за сутки выявлено 21,4 тыс. новых зараженных, скончались более 3,7 тыс.

Накануне Трамп также выступил с обращением к нации из-за коронавируса. Он выразил уверенность, что страна преодолеет эпидемию, а также рассказал о своей прическе.