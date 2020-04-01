Прямой эфир
Сюжет:

Трамп пообещал американцам тяжелые времена и свет в конце тоннеля

0
Фото: REUTERS/Al Drago
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели станут для его страны тяжелыми, но затем американцы «увидят свет в конце тоннеля».

Академический пропуск: из-за коронавируса в ЕС отменяются стажировки
В Германии обещают быстро восстановить студенческие обмены с Россией после пандемии

«Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели», — заявил Трамп на брифинге, трансляция которого 31 марта велась на его страницу в Twitter.

По данным сервиса Worldometer, отслеживающего статистику по COVID-19, всего вирусом охвачены 202 страны. При этом больше всего случаев заражения именно в США — более 180 тыс., за сутки выявлено 21,4 тыс. новых зараженных, скончались более 3,7 тыс.

Накануне Трамп также выступил с обращением к нации из-за коронавируса. Он выразил уверенность, что страна преодолеет эпидемию, а также рассказал о своей прическе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус
В ВОЗ оценили действия России по борьбе с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020