В ходе обращения к нации из-за COVID-19 Трамп пошутил о своих волосах

Президент США Дональд Трамп 30 марта выступил с обращением к американцам из-за эпидемии коронавируса в стране, однако снова попал в неловкую ситуацию из-за своей прически.

На опубликованных кадрах трансляции видно, как Трамп зачитывает речь, но сильный ветер треплет его волосы и отвлекает его. Президенту США пришлось приглаживать прическу, из-за чего он решил отшутиться.

«Мои волосы развеваются. И они мои», — сказал Трамп, отметив, что волосы ему не подконтрольны.

PRESIDENT TRUMP: “My hair is blowing around. And it’s mine. The one thing you cannot get away with. If it’s not yours, you gotta problem if you’re president." pic.twitter.com/k6w3gWyiJw