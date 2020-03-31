В ходе обращения к нации из-за COVID-19 Трамп пошутил о своих волосах

Президент США Дональд Трамп 30 марта выступил с обращением к американцам из-за эпидемии коронавируса в стране, однако снова попал в неловкую ситуацию из-за своей прически.

На опубликованных кадрах трансляции видно, как Трамп зачитывает речь, но сильный ветер треплет его волосы и отвлекает его. Президенту США пришлось приглаживать прическу, из-за чего он решил отшутиться.

«Мои волосы развеваются. И они мои», — сказал Трамп, отметив, что волосы ему не подконтрольны.

PRESIDENT TRUMP: “My hair is blowing around. And it’s mine. The one thing you cannot get away with. If it’s not yours, you gotta problem if you’re president." pic.twitter.com/k6w3gWyiJw — Breaking911 (@Breaking911) March 30, 2020

Прическа американского президента неоднократно становилась объектом обсуждения и многочисленных шуток. Трамп несколько раз попадал в курьезные ситуации из-за своей шевелюры, развевающейся на ветру, но всегда подчеркивал, что не носит парик.

8 февраля Трамп пожаловался, что некоторые пытаются унизить его, меняя его волосы в фотошопе.