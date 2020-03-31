Прямой эфир

В ходе обращения к нации из-за COVID-19 Трамп пошутил о своих волосах

0
Фото: Global Look Press/White House
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп 30 марта выступил с обращением к американцам из-за эпидемии коронавируса в стране, однако снова попал в неловкую ситуацию из-за своей прически.

На опубликованных кадрах трансляции видно, как Трамп зачитывает речь, но сильный ветер треплет его волосы и отвлекает его. Президенту США пришлось приглаживать прическу, из-за чего он решил отшутиться.

«Мои волосы развеваются. И они мои», — сказал Трамп, отметив, что волосы ему не подконтрольны.

Прическа американского президента неоднократно становилась объектом обсуждения и многочисленных шуток. Трамп несколько раз попадал в курьезные ситуации из-за своей шевелюры, развевающейся на ветру, но всегда подчеркивал, что не носит парик.

8 февраля Трамп пожаловался, что некоторые пытаются унизить его, меняя его волосы в фотошопе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали об отношении Трампа к своей прическе
Раскрыт секрет прически Дональда Трампа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020