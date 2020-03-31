Инфекционист предрек США вторую волну коронавируса

США ожидает вторая волна распространения коронавируса осенью этого года. К ней власти планируют подготовиться лучше, рассказал 30 марта директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, вторая волна будет значительно отличаться от нынешней ситуации, пишет CNN.

«В частности, наша способность остановить вирус, проводить тестирование. Мы провели клинические испытания [препаратов]. <...> Важно то, что вакцина на подходе», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, добавил, что Штаты готовы ко второй волне, хоть и хотели бы ее избежать.

Ранее российский врач Александр Мясников рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса. Он также выразил мнение, что осенью вероятна вторая волна заболевания во всем мире.

К 30 марта, по данным ВОЗ, в мире коронавирусом оказались инфицированы более 693 тыс. человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, больше всего случаев в США — 160 тыс.