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Врач назвал способ победы над коронавирусом до появления вакцины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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При грамотной борьбе с коронавирусом пандемия пойдет на спад еще до появления вакцины, считает врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.

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Эксперт прокомментировал данные американских математиков, которые подсчитали, что при соблюдении карантина COVID-19 будет распространяться крайне медленно.

Эпидемиолог подчеркнул, что, если 90% населения будут соблюдать изоляцию, а 10% продолжат нарушать карантин, победить эпидемию не удастся.

«Очаги новых заражений будут регистрироваться и дальше… Поэтому так важно оставаться в домашних условиях, отменить выезды куда-либо. Равнодушное отношение к таким опасным заболеваниям не проходит бесследно», — цитирует его 29 марта «Вечерняя Москва».

Фаворов также указал, что победить коронавирус также помогут объективное освещение проблемы и серьезное отношение к ней.

По его словам, в случае с атипичной пневмонией SARS, вспышка которой произошла в Китае в 2002 году, власти не объявили тревогу вовремя.

«Сколько человек на самом деле забрал тот вирус — одному богу известно, потому что врачи не сумели его ликвидировать и никаких принципиальных мер ни медики, ни власти страны не провели, в результате чего вирус разлетелся по миру», — указал ученый.

Он отметил, что в этот раз Пекин отреагировал быстро, и эпицентр распространения вируса — город Ухань с 11 млн населения — был закрыт на карантин. А для нарушителей ввели от 10 лет до пожизненного срока лишения свободы.

31 марта Госдума рассмотрит восемь законопроектов, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, штрафы за невыполнение правил поведения при ЧС и разрешение дистанционной продажи рецептурных лекарств.

коронавирус в России

В настоящее время в российских регионах введен режим самоизоляции. Граждан просят не выходить из дома без крайней необходимости.

В России всего выявлено 1836 случаев заболевания, скончались 17 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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