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Число зараженных COVID-19 в США превысило 160 тыс.

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Более 160 тыс. человек заразились новым видом коронавируса в США, скончались 2,9 тыс. Такие данные вечером 30 марта привел Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты федеральной статистики.

Согласно представленной информации, всего заражены 160 020 человек, умерли 2953, выздоровели 5595.

Таким образом, США продолжают занимать первое место по числу заболевших СOVID-19 в мире. На втором месте — Италия, на третьем — Китай.

30 марта президент США Дональд Трамп отметил, что всего тестирование на коронавирус в стране прошел 1 млн человек.

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