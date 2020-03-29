Российский врач вылечился от коронавируса в Бруклине

В Москве за сутки выписали 10 человек, переболевших COVID-19. Новости о выздоровевших россиянах приходят и из-за рубежа.

Александр Иванов проходит ординатуру в госпитале Бруклина. В середине марта мужчина почувствовал недомогание, но не придал этому значения. Вскоре у россиянина началась одышка и сухой кашель. Александр прошел лечение, сейчас он полностью здоров.

По его словам, 8 из 10 пациентов переносят заболевание легко — в этом он убедился на собственном опыте. При этом заболевшие являются переносчиками болезни. Главное в период пандемии — социальное дистанцирование.