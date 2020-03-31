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Академический пропуск: из-за коронавируса в ЕС отменяются стажировки

В Германии обещают быстро восстановить студенческие обмены с Россией после пандемии
Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Академический пропуск: из-за коронавируса в ЕС отменяются стажировки
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2020-03-30 15:15:18
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После окончания пандемии COVID-19 Германия приложит максимум усилий для восстановления в кратчайшие сроки студенческих обменов с Россией. Об этом «Известиям» заявил уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Дирк Визе. Тем временем немецкая служба академических обменов DAAD уже объявила о срыве весенних стажировок и закрытии набора на летний семестр в некоторых университетах. Программа ЕС по обмену студентами Erasmus+ сообщает о переносе сроков онлайн-подачи документов и создает специальный сайт, куда могут обратиться студенты, желающие вернуться на родину. У многих застрявших в Европе заканчиваются средства на счетах. «Известия» выяснили, почему в сложившейся ситуации дистанционный формат выбирают не все вузы и поедут ли в следующем семестре российские студенты учиться за границу.

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До особого распоряжения

Среди европейских стран, где можно пройти стажировку, российские студенты чаще всего выбирают Германию. Как отмечал в своем интервью «Известиям» Дирк Визе, они составляют пятую по величине группу учащихся в ФРГ, в 2018 году их было более 14 тыс.

Но в 2020 году перед академическим сообществом встал новый вызов — пандемия. Угроза здоровью повлекла за собой не только переход на «спорное» онлайн-обучение, но и отмену стажировок из-за закрытия границ. Между тем Германия — одна из наиболее популярных «образовательных» стран среди россиян — приложит максимум усилий для восстановления студенческих обменов с РФ в кратчайшие сроки.

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Студенты
Фото: Global Look Press/dpa/hilipp von Ditfurth

— Пока сложно делать прогнозы на будущее, однако Германия выступает за то, чтобы обмен между университетами как можно скорее и без существенных потерь был возобновлен, — заявил «Известиям» Дирк Визе.

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Такие же надежды выразили и в немецкой службе академических обменов DAAD.

— Количество российских претендентов на стипендии демонстрирует положительную динамику в течение многих лет, и после преодоления кризиса эта тенденция сохранится, — сказал «Известиям» пресс-секретарь DAAD Михаэль Флаке.

Однако в связи с коронавирусом DAAD выпустила оповещение, что программы стажировок весной-летом 2020 года, к сожалению, не состоятся. Получившие одобрение кандидаты будут рассматриваться в приоритетном порядке в 2021 году, но точно гарантировать им место никто не может.

Впрочем, большинство отобранных студентов, видимо, всё же смогут, переждав пандемию, отправиться на выбранную ранее стажировку. В апреле учащаяся факультета управления и политики МГИМО Дарья Серая должна была поехать учиться в Эрфуртский университет, но помешал коронавирус.

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Табличка
Фото: Global Look Press/dpa/Swen Pförtner

Девушка рассказала «Известиям», что сначала ей пришло уведомление от немецкого вуза о том, что начало семестра переносится минимум на 5 мая. В следующем сообщении уже настоятельно рекомендовали отложить стажировку на следующий зимний или даже летний семестр. Администрация Эрфуртского университета отметила, что обязательно примет тех, кто подавал заявки на «сорвавшиеся» даты.

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— В российском вузе сообщили, что разрешат отправиться на учебу в Германию, только когда снимут запрет, то есть выпустят «особое распоряжение», — отметила Дарья. — Пока ситуация в мире оставляет желать лучшего.

«Никакой семестр»

К моменту объявления ВОЗ пандемии европейские вузы уже были на каникулах. Первый семестр в ЕС заканчивается 31 января, а «свобода» длится аж до начала марта. Из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 начало семестра в некоторых учебных заведениях сдвинулось как минимум до апреля. Часть учебных заведений перешли на онлайн-платформы.

В большинстве случаев студенты, уже находящиеся по программам мобильности в европейских странах, продолжают обучение в дистанционной форме, — заявила «Известиям» директор Национального офиса Erasmus+ в России Ольга Олейникова.

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Пустая аудитория
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert
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Более того, как отметили в беседе с «Известиями» в Erasmus Student Network (общеевропейская студенческая организация), в Европе раздумывают над разрешением практики продолжения обучения в обменном университете в онлайн-режиме даже при возвращении домой — технически для этого нет никаких проблем.

Однако более 5 тыс. представителей академического сообщества Германии уже подписались под открытым письмом с просьбой превратить летний семестр в «никакой семестр» (нем. — Nichtsemester). То есть отменить его. Составители подчеркивают, что главная причина такого решения объясняется недостатками электронного образования. Обучение в аудитории не может быть легко перенесено в интернет, тем более что ресурсы часто ломаются. Сервисы перегружены, что подтверждает случай в Баварии с онлайн-платформой Mebis.

К тому же из-за закрытия университетов нет доступа к бесплатному интернету или к аренде ноутбуков, что влечет проблемы для финансово неустойчивых студентов. Тем более если они прибыли из других стран. Особое внимание немецкие преподаватели также уделили тому, что большинство экзаменов в зимнем семестре были «неполными» из-за ограничительных мер, а потому летний семестр должен быть прежде всего использован для завершения этой работы. «Борьба с пандемией — приоритет, семестр может подождать».

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Студенты

В немецких школах карантин начался в середине марта

Фото: REUTERS/Michael Dalder

Сложившаяся из-за коронавируса ситуация негативно влияет на студенческие обмены, ведь они предполагают не только учебу, но еще и опыт межкультурного общения, который сложно получить, будучи запертым в общежитии, — отметили в беседе с «Известиями» представители Erasmus Student Network.

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В Свободном университете Берлина тем временем готовятся к началу летнего семестра в онлайне. По мнению членов Государственной конференции ректоров и президентов берлинских университетов, провозглашение «никакого семестра» контрпродуктивно.

— Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы приняли решение преобразовать обучение в предстоящем летнем семестре в цифровые форматы, — подчеркнул в беседе с «Известиями» пресс-секретарь президента Свободного университета Берлина Горан Крстин.

Тариф студенческий

По данным Европейской ассоциации студентов (ESU), многие проекты с 2018 года продлеваются на 12 месяцев с новой датой окончания — 31 июля 2021 года. Это обеспечит гарантию того, что учащиеся, которые в настоящее время подают заявки на кредитную мобильность, будут иметь гарантированный доступ к учебе.

— В связи с коронавирусом все запланированные мобильности студентов и преподавателей отложены, но договоры о сотрудничестве пролонгированы, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» директор Национального офиса Erasmus+ в России Ольга Олейникова.

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Университет
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Она также отметила, что принимающая сторона создает все необходимые условия для продолжения обучения и проживания в общежитиях или на съемных квартирах, студентам выплачиваются стипендии.

ESU призывает к немедленному продлению выплат взносов на студенческие гранты, поскольку нынешний кризис затрагивает многих студентов и их семьи. Из-за того что в странах прекратили работать кафе и музеи, учащиеся потеряли возможность подработки.

В специальном обращении представители ассоциации делают акцент на том, что правительства и вузы должны взять на себя ответственность за обеспечение финансовой компенсации студентам за учебный период, проведенный за границей. Финансирование продолжит и немецкая служба академических обменов DAAD.

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Университет
Фото: Global Look Press/Xinhua/Shan Yuqi

Любопытно, что не все программы «испугались» коронавируса. Некоторые координационные центры по обмену до сих пор принимают заявки. Например, стипендиальная программа в Германии «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2020» должна собрать молодых специалистов с 12 июля по 13 сентября.

— Несмотря на ситуацию с коронавирусом, организаторы пока не говорят об отмене и даже переносе дат, — отметила одна из потенциальных участниц стажировки, студентка магистратуры МГИМО Марина Тандилашвили.

27 марта у девушки состоялось онлайн-собеседование, последний тур отборочного этапа.

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