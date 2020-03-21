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В Госдуме предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Из-за пандемии коронавируса ссновной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году могут сделать дистанционным. Соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

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Депутат напомнил, что школы уже вынужденно ушли на каникулы, а вузы на дистанционное обучение. Кроме того, с целью не допустить распространение вируса, отменили все массовые мероприятия. В связи со всем перечисленным Чернышов видит смысл провести ЕГЭ удаленно.

«ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми», — цитирует обращение 21 марта RT.

Депутат уверен, что нахождение школьников в одном помещении в течение нескольких часов будет нести угрозу для их здоровья.

По мнению Чернышева, необходимые для сдачи экзаменов материалы можно загрузить на одну из онлайн-платформ, как это уже сделали вузы с дистанционным обучением.

16 марта Татьяна Голикова объявила, что уже принято о переносе сроков досрочной сдачи ЕГЭ. По ее словам, расписание уже корректируется, но даты пока не определены.

При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил возможность изменения сроков сдачи и основного этапа экзамена.

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