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Рособрнадзор не исключил возможности переноса сроков ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев прокомментировал возможность переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Говорить о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена пока преждевременно. Сейчас сложно предугадать, как будет развиваться ситуация через два месяца. Однако Рособрнадзор готов к любому развитию ситуации с коронавирусом», — рассказал Музаев 16 марта в интервью «Федеральному агентству новостей».

На данный момент известно о сроках сдачи ЕГЭ для школьников, решивших сдать экзамены досрочно, который будет объединен с основным периодом тестирования, проходящим с 25 мая до 29 июня.

Музаев добавил, что сложившиеся обстоятельства не помешают спортсменам-досрочникам, так как многие соревнования были отменены из-за коронавирусной эпидемии, а для тех, кто на время ЕГЭ находится в больницах, будут введены меры по организации пунктов сдачи экзамена стационарно.

В настоящее время Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ожидает рекомендаций от Роспотребнадзора по организации безопасности мест сдачи ЕГЭ.

Ранее в этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила информацию о переносе досрочной сдачи итоговых экзаменов для российских школьников, а мэр города Москвы Сергей Собянин объявил о закрытии общеобразовательных и специализированных школ с 21 марта. На данный момент в образовательных учреждениях столицы действует режим свободного посещения.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 1:30 мск 17 марта, в мире заразились более 182 212 человек, вылечились 78 340 пациентов, а умерли 7140 человек. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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