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Рособрнадзор рассказал о новых технологиях на ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В текущем году при проведении ЕГЭ будут применяться новые технологии. Одной из таких станет машинное зрение, сообщили в Рособрнадзоре 2 марта.

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Предполагается, что нейросеть будет следить за экзаменующимися по видеозаписи и выявлять подозрительное поведение.

В случае нарушений технология зафиксирует метку «подозрение», которую проверит онлайн-наблюдатель, пересмотрев соответствующий отрезок видео. Он должен подтвердить либо отклонить подозрения.

«Далее метка «подозрение на нарушение» попадет на модерацию и проверку на месте», — рассказали в ведомстве RT.

В текущем году данная технология будет задействована лишь в некоторых регионах.

Ожидается, что в 2020 году Единый государственный экзамен сдадут более 85 тыс. человек, в том числе свыше 12 тыс. выпускников прошлых лет.

Сдача экзамена будет проходить в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября).

В феврале стартовала акция «Дни сдачи ЕГЭ с родителями», в рамках которой родители школьников могли полностью пройти всю процедуру, которая предстоит их детям, а также решить ознакомительный тест по истории. Акция завершилась 2 марта.

С 2009 года ЕГЭ является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Чтобы получить школьный аттестат, понадобится сдать экзамены по русскому языку и математике, а остальные предметы сдают по выбору. С 2015 года, чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускник школы должен успешно написать итоговое сочинение.

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