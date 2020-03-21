В Госдуме дали советы по нахождению на карантине
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал россиянка, как с пользой провести время во время вынужденного карантина из-за коронавируса.
Он отметил, что самоизоляция – мера вынужденная, но необходимая. С начала марта все приезжающие в РФ из-за рубежа обязаны провести 14 дней в карантине.
По словам Менделевича, это время можно провести эффективно. Для начала полезно составить график, чтобы больше успевать и не сбивать режим сна и бодрствования.
Кроме того, важно разнообразить день: заняться спортом, почитать книги с семьей, приготовить еду.
«Также вместе с семьей можно составить генеалогическое древо, привести в порядок квартиру, рассортировать по папкам фотографии с отдыха и прогулок, поделиться впечатлениями и составить план следующих поездок», — цитирует депутата 21 марта «РИА Новости».
Также на карантине можно заняться тем, что «всегда откладывали на потом».
В то же время Менделевич призвал не быть равнодушными к пожилым соседям. Даже не контактируя напрямую, можно узнать не нужна ли им помощь, а затем связаться с компетентными органами.
20 марта музыкант Юрий Лоза рассказал, как интересно провести время на карантине. По его мнению, можно сделать ремонт или «разобрать старое барахло».