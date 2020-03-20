В США отменили школьные экзамены из-за коронавируса

В США отменили обязательные экзамены для школьников из-за вспышки коронавируса. Об этом 20 марта сообщил американский президент Дональд Трамп.

Ранее в стране многие школы закрылись на карантин, в 19 штатах приняли решение отменить тестирования либо заявили о намерении добиться отмены на федеральном уровне, сообщает USA Today.

«С закрытием многих школ из-за коронавируса министерство образования не будет проводить стандартизированное тестирование учащихся от начальных и до старших классов», — заявил глава государства.

Трамп отметил, что за год ученики «прошли через многое, школы уходили на карантин и открывались вновь», поэтому было принято такое решение. Президент предположил, что многие дети наверняка обрадуются отмене экзаменов.

Также будут отменены проценты для всех федеральных студенческих кредитов на два месяца, пишет «РИА Новости». Задержка платежа не будет облагаться штрафом.

В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп добавил, что по-прежнему не видит необходимости в объявлении общенационального карантина из-за вспышки COVID-19. Пока такая мера принята только в «самых крупных очагах» — Калифорнии и Нью-Йорке, где уже зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым видом пневмонии.

По данным центра биомедицинских исследований университета Джонса Хопкинса на 20 марта, в США коронавирус диагностирован у 16,6 тыс. человек, 225 человек скончались, а 125 ― выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 20 марта, всего в мире подтверждено свыше 209 тыс. случаев заболевания, скончались 8778 человек.