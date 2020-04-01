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Ученые предупредили о риске заразиться COVID-19 от переболевших

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Фото: TASS/Zuma
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Заразиться коронавирусом можно даже от переболевших им людей. К такому выводу пришли ученые из Американского торакального общества.

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Согласно проведенному исследованию, даже после того как у пациентов с COVID-19 полностью исчезали симптомы заболевания, а тесты на вирус были отрицательными, они могли заражать окружающих еще в течение восьми дней.

Специалисты указали, что перед выпиской такие пациенты сдавали минимум два отрицательных теста на коронавирус. Однако дальнейшие анализы мазков ротоглотки, а также образцов кала показали, что инфекция продолжала выделяться.

Таким образом, излечившиеся становились фактически разносчиками заболевания.

«Наиболее значимым результатом нашего исследования является то, что половина пациентов продолжала выделять вирус даже после устранения его симптомов», — сказал ведущий автор работы, доктор медицинских наук Локеш Шарма.

По его словам, инкубационный период коронавируса составляет около пяти дней, но после того как пациент выздоравливал, он оставался носителем вируса еще от одного до восьми дней.

«Если у вас были легкие респираторные симптомы от COVID-19 и вы сидели дома, чтобы не заразить людей, продлите ваш карантин еще на две недели после выздоровления, чтобы убедиться, что вы не заразили других людей», — рекомендовали эксперты.

Ранее в марте профессор Школы системной биологии GMU в США, доктор биологических наук Анча Баранова оценила возможность повторного заражения COVID-19. Она также объяснила, почему после излечения повторные тесты на коронавирус могут давать положительные результаты.

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